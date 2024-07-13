Пламя охватило частный дом на юго-востоке Москвы

Источник 360.ru: в доме на Октябрьском проспекте в Москве произошел пожар

Жилой частный дом загорелся рядом со станцией метро «Лермонтовский проспект» в Москве. Видеозапись с ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что языки пламени охватили кровлю дома, с территории поднимается густой черный дым.

«Сгорел частный дом», — объяснил источник 360.ru.

Пожар произошел рядом с домом 1 на Октябрьском проспекте. По словам другой собеседницы, вспыхнули готовящиеся под снос дома.

«Говорят, частные дома, которые под [идут] под снос», — указала она.

В пресс-службе МЧС 360.ru рассказали, что пожар локализовали, никто не пострадал.

Ранее крупный пожар разгорелся на территории швейного предприятия в поселке Володарского в Ленинском округе. По данным МЧС, площадь возгорания составила 1400 квадратных метров. Пламя перекинулось на соседние торговые ряды. Из-за пожара обрушилась кровля здания, добавили в министерстве. ЧП ликвидировали 20 специалистов и 10 единиц техники.