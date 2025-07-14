Три человека погибли после удара молнии на пляже под Тулой

Три человека погибли и четверо пострадали при ударе молнии на пляже под Тулой

Днем 14 июля удар молнии убил трех человек на пляже реки Оки в Тульской области. Еще четыре человека пострадали, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным авторов сообщения, молния ударила в реку, где купались отдыхающие в пансионате «Шахтер». На месте скончались три человека, еще четверых забрала в больницу прибывшая бригада скорой помощи.

Telegram-канал Baza добавил, что гибели избежали люди в резиновых сланцах. Трое погибших, предварительно, находились на пляже без обуви.

Проверку гибели людей на пляже начал региональный СК. В пресс-службе ведомства заявили, что на место происшествия выехали криминалисты для осмотра.

«В настоящее время все обстоятельства случившего устанавливаются, осматривается место происшествия», — заявили в ведомстве.

Ранее молния ударила в дом 84-летней пенсионерки в селе Каргасок Томской области. Медики осмотрели хозяйку и отпустили домой.