«Плакал одну минуту». Упавшему в метро Петербурга мальчику пришили оторванный палец

Четырехлетний ребенок в Санкт-Петербурге стоически выдержал боль, после того как раздробил палец при падении на эскалаторе метро. Об этом 360.ru рассказал отец мальчика Тимофей.

«Палец пришили, жилы и сухожилия — тоже. Палец будет функционировать, все нормально. Он музыкант, играет на барабанах и фортепиано, ему без пальцев нельзя вообще. Чувствует себя прекрасно, плакал одну минуту. В итоге я реву, а он меня по голове гладит и говорит: „Папа, не плачь“», — сообщил он.

Мужчина добавил, что сыну свойственно было убегать вперед на эскалаторе, чтобы подняться первым. Однако с ребенком провели беседу, и он перестал так себя вести.

«У меня в тот момент телефон зазвонил. Я поворачиваюсь, смотрю: его нет, а сын бежит к верху почти. Потом он падает, и эскалатор остановился», — добавил отец пострадавшего.

Ребенок получил открытые переломы мизинца и среднего пальца на левой руке, его экстренно госпитализировали в Педиатрический университет.