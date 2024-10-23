Эскалатор раздробил пальцы четырехлетнему мальчику в метро Петербурга

В Санкт-Петербурге эскалатор раздробил пальцы четырехлетнему мальчику на станции метро «Площадь Восстания». Ребенок упал, а его рука попала между ступеней, сообщили в городской прокуратуре .

Момент падения мальчика попал на видео. К нему почти сразу подбежал отец. Ребенок получил открытые переломы среднего пальца и мизинца на левой руке, его экстренно госпитализировали в Педиатрический университет.

Медицинские специалисты уже провели операцию, в ходе которой несколько часов собирали костные обломки и сшивали сухожилия. Сейчас пострадавший находится в стабильном состоянии.

Прокуратура метрополитена Санкт-Петербурга проверит все обстоятельства случившегося. По предварительной информации, рука ребенка застряла в автоматическом механизме эскалатора, что привело к его остановке.

В процессе проверки прокуратура намерена выяснить причины происшествия и оценить, насколько родители выполняли свои обязанности по воспитанию ребенка.

Ранее ребенку зажало ногу на эскалаторе в московском метро. Инцидент произошел на станции метро «Театральная».