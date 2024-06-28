Пятилетняя девочка в Москве получила травмы после столкновения с самокатом
Видео 360.ru: вылетевший из рук подростка самокат ударил девочку в Москве
В Москве катавшийся на самокате подросток нанес травму пятилетней девочке. Видео происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.
На кадрах видно, как из рук мальчика вылетает транспортное средство и врезается в проходившего рядом ребенка.
По словам матери пострадавшей, девочка находится в тяжелом состоянии, медики зафиксировали разлом черепа, перелом теменной кости и ушиб мозга, также у юной пациентки наблюдается сильная отечность мозга.
«Мы вышли на улицу прогуляться. У меня трое детей. С двумя из них вышли на улицу. Мальчик выкинул самокат. Он прилетел моему ребенку прямо в голову. Мальчик сначала спрятался, а потом убежал», — рассказала мать пострадавшей.
Информацию о происшествии передали из травмпункта в правоохранительные органы. Родители мальчика связались с семьей пострадавшей и сказали, что постараются помочь, чем смогут.
«Я пока не знаю, сколько потребуется средств на реабилитационный период. Предстоит [операция по] трепанации черепа», — рассказала мать девочки.
Между тем, в СМИ, по словам женщины, появилась информация, что пострадавший ребенок уже находится дома и якобы прекрасно себя чувствует. Однако это не соответствует действительности.
Ранее сотрудники Госавтоинспекции Одинцовского округа напомнили жителям о правилах использования электросамокатами.