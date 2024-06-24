Полицейские в Одинцове напомнили жителям о правилах пользования самокатами

Сотрудники Госавтоинспекции Одинцовского округа напомнили жителям о правилах использования двухколесного транспорта в городе. Инспекторы также провели беседу с курьерами.
Главная цель акции — проверить знания правил дорожного движения у пользователей электросамокатов и велосипедов.
Сотрудники полиции подробно рассказали о необходимости быть предельно внимательными на дорогах и спешиваться в местах скопления людей. Отдельное внимание представители Госавтоинспекции уделили правилам парковки: напомнили, что оставлять самокаты и велосипеды нужно так, чтобы не мешать другим участникам дорожного и пешеходного движения.