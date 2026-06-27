Пятилетняя девочка скончалась, выпав из окна 7-го этажа на северо-востоке Москвы

Пятилетняя девочка выпала из окна квартиры на седьмом этаже. Ребенок оперся о москитную сетку, она не выдержала, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

ЧП произошло в одном из жилых домов на улице Абрамцевской на северо-востоке столицы. Предположительно, девочку оставили без присмотра в комнате, где было открыто окно.

Столичная прокуратура взяла на контроль ход расследования по данному факту.

В Великом Новгороде 13-летняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже. Подростка доставили в городскую больницу. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

В начале июня в Омске четырехлетний мальчик, оставшись без присмотра, вылез на подоконник и выпал из окна квартиры на пятом этаже. Роковую роль сыграла москитная сетка, мальчик облокотился на нее, а она выпала из креплений.