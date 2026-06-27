В Великом Новгороде девочка выпала из окна пятого этажа

В Великом Новгороде девочка 2013 года рождения выпала из окна квартиры на пятом этажа дома по Большой Санкт-Петербургской улице. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления.

Ребенка госпитализировали в детскую областную больницу, ей оказывают помощь.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего и проводят доследственную проверку, по ее результатам примут процессуальное решение.

Ранее в Богучанском округе Красноярского края двухлетний малыш утонул в септике. Днем 12 июня его мать отвлеклась на домашние дела, а спохватившись, нашла сына мертвым. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.