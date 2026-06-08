Четырехлетний мальчик выпал из окна в Омске

Оставшийся без присмотра бабушки четырехлетний мальчик забрался на подоконник и выпал из окна квартиры на пятом этаже. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по региону.

Когда ребенок облокотился на москитную сетку и упал, бабушка находилась в соседней комнате. В результате мальчик получил множественные травмы, сейчас он находится в реанимационном отделении больницы.

Прокуратура Ленинского округа устанавливает все обстоятельства случившегося.

Ведомство предупредило родителей, что детей нельзя оставлять без присмотра в помещениях с открытым окном или там, или где есть малейшая вероятность, что ребенок откроет его самостоятельно.

Ранее аналогичный случай произошел в Зеленограде. Четырехлетний ребенок забрался на подоконник на лестничной клетке жилого дома и выпал из окна.