Пятигорский школьник потерял фаланги пальцев из-за взрыва петарды

«Сын возвращался со школы домой вместе с одноклассником и соседом. Один из них предложил взорвать петарду. Когда они попытались ее поджечь, выпал фитиль. Потом стали пробовать без него. Петарда не загорелась. Они ее разобрали и снова пытались поджечь. Когда сын решил выбросить петарду в мусорный бак, она взорвалась», — сказала она.

На звуки взрыва выбежали жильцы ближайших домов, среди которых оказались медики. Они собрали руку мальчика как могли, перевязали и отвезли его в травмпункт. Оттуда пострадавшего перевезли в больницу, где ему сразу сделали операцию.

«Сейчас у него в кисти правой руки на большом пальце стоит штифт. На указательном и среднем пальцах ампутирована фаланга, где находится ногтевая пластина. Также зашита ладонь, но рукой он может двигать», — отметила женщина.

По словам матери, у мальчика подавленное психологическое состояние. Недавно семья, в которой воспитывается пятеро детей, пережила большую потерю — их отец погиб в зоне СВО.

Мать пострадавшего подростка считает, что продажу пиротехнических средств в неспециализированных торговых точках надо запретить по всей стране. Ведь продавцы зачастую не смотрят, что петарды покупает ребенок. Если бы ввели такой запрет, то подобные трагедии можно было бы предотвратить, добавила собеседница 360.ru.

Региональная прокуратура начала проверку после того, как в руках у 13-летнего подростка взорвалась петарда. Правоохранители установят обстоятельства приобретения пиротехники ребенком. После этого будут приняты соответствующие меры.

Ранее в Ногинске 11-летний школьник лишился нескольких фаланг пальцев левой руки после взрыва петарды.