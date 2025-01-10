В Подмосковье школьник остался без пальцев из-за петарды

В Ногинске 8 января 11-летний школьник остался без нескольких фаланг пальцев левой руки после взрыва петарды. Об этом рассказало издание mk.ru.
Вместе со сверстниками мальчик возвращался домой после вечерней тренировки в школе олимпийского резерва. В какой-то момент ребята решили взорвать петарды, которые были у них с собой. Одна из этих петард взорвалась в руке пострадавшего сразу же после поджигания. Взрывом у ребенка оторвало две фаланги указательного пальца и одну на среднем. Приятели парня испугались и решили сбежать с места происшествия.
Приехавшие по вызову проходившей мимо женщины медики провели операцию, но пришить утраченные фаланги не удалось.
Ранее в Волоколамске из-за взрыва петарды подростку оторвало кисть. По факту оказания услуг, которые привели к травмированию несовершеннолетнего, возбудили уголовное дело.
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