В Подмосковье школьник остался без пальцев из-за петарды

В Ногинске 8 января 11-летний школьник остался без нескольких фаланг пальцев левой руки после взрыва петарды. Об этом рассказало издание mk.ru .

Вместе со сверстниками мальчик возвращался домой после вечерней тренировки в школе олимпийского резерва. В какой-то момент ребята решили взорвать петарды, которые были у них с собой. Одна из этих петард взорвалась в руке пострадавшего сразу же после поджигания. Взрывом у ребенка оторвало две фаланги указательного пальца и одну на среднем. Приятели парня испугались и решили сбежать с места происшествия.

Приехавшие по вызову проходившей мимо женщины медики провели операцию, но пришить утраченные фаланги не удалось.

Ранее в Волоколамске из-за взрыва петарды подростку оторвало кисть. По факту оказания услуг, которые привели к травмированию несовершеннолетнего, возбудили уголовное дело.