Пятеро подростков жестоко избили мужчину в подмосковной электричке

Подростки до потери сознания избили пассажира электрички в Подмосковье

Группа несовершеннолетних хулиганов жестоко избила мужчину в электричке, которая следовала по маршруту Шиферная — Москва. Полиция задержала всех подозреваемых, сообщила пресс-служба МВД РФ в официальном Telegram-канале .

Сообщение о драке в поезде поступило на пульт дежурного полиции на станции Москва — Рязанская. Правоохранители установили, что молодые люди спровоцировали конфликт с 37-летним пассажиром.

Хулиганы вывели мужчину в тамбур, а затем избили его до потери сознания. Подростки выбросили пострадавшего пассажира на станции Фаустова и сбежали. Скорую помощь к месту происшествия вызвали очевидцы.

Медики госпитализировали пострадавшего в ближайшую больницу. Его состояние оценили как тяжелое.

Оперативно-розыскные мероприятия в Воскресенске провели сотрудники транспортной полиции. Правоохранители задержали двух 19-летних подозреваемых. Затем полиция установила и также задержала еще троих 16-летних подростков. Все подозреваемые уже признались в содеянном.

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