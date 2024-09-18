«Ему казалось мало». В Подмосковье водителя «Газели» избили трубой и переехали на авто

В поселке Володарского мужчина избил железной трубой водителя «Газели» и несколько раз переехал его на своем авто. Пострадавший Валерий рассказал 360.ru, что конфликт произошел после едва не возникшего ДТП.

«Я выполнял свои служебные обязанности по доставке товара. Отъезжал от магазина после разгрузки. Сложилась такая ситуация: когда я выехал на дорогу, этот человек ехал по поселку с превышением скорости и не видел мой выезжающий автомобиль», — рассказал Валерий.

Обе машины экстренно затормозили. Когда водитель «Газели» вышел из авто, неизвестный брызнул ему в лицо из баллончика слезоточивым газом. Позже он объяснил, что испугался Валерия.

«[Решил], что он со мной не справится и применил слезоточивый газ», — пояснил пострадавший.

Водитель отогнал «Газель», потому что понял, что вести машину не сможет. Спросил у прохожих, куда делся злоумышленник, оказалось, что тот заехал во двор. Валерий хотел записать номера его авто.

«Когда я во двор заходил, он оттуда выезжал. Когда он увидел меня — дал газу и сбил. После первого раза, когда я вот упал, ему показалось мало. Он решил еще раз по мне проехать, я откатился в сторону. Он понял, что не попал, и [сделал еще одну попытку]. Я уже встал на ноги, в шоковом состоянии отбежал в сторону», — сообщил собеседник 360.ru.