Пятеро детей пострадали в ДТП во Владикавказе

МЧС: две машины столкнулись во Владикавказе, пострадали 5 детей

Автомобиль Chevrolet Aveo столкнулся во Владикавказе с ВАЗ 2106, в результате ДТП пострадали пять детей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

ДТП произошло на улице Генерала Дзусова. Из-за аварии пострадали дети в возрасте от шести до 14 лет. Их доставили в детскую республиканскую клиническую больницу.

Спасатели прибыли на место аварии и обесточили машины. Также они отключили газобаллонное оборудование. Для ликвидации последствий ДТП задействовали 10 сотрудников МЧС и две единицы техники.

В пресс-службе Минздрава Северной Осетии рассказали, что дети поступили в больницу в состоянии средней тяжести.

«В настоящий момент медики проводят обследования, оказывается вся необходимая медицинская помощь, врачи будут держать на контроле их состояние до утра», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Петербурге трехлетний ребенок выбежал на проезжую часть и попал под машину. В результате мальчик получил травмы средней степени тяжести.