Трехлетний ребенок попал под колеса иномарки в центре Петербурга

Водитель иномарки сбил трехлетнего ребенка в центре Санкт-Петербурга. Дорожное происшествие случилось в четверг, 6 марта, на Херсонской улице. Об этом написал сайт «Петроград» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По данным полицейских, мальчик из-за недосмотра сопровождающего его взрослого внезапно выбежал на проезжую часть. В результате ребенок попал под колеса автомобиля Renault.

Пострадавшего доставили в больницу. Врачи диагностировали маленькому пациенту травмы средней степени тяжести. Стражи порядка организовали проверку для выяснения всех обстоятельств ДТП.