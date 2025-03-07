Трехлетний ребенок попал под колеса иномарки в центре Петербурга

Водитель иномарки сбил трехлетнего ребенка в центре Санкт-Петербурга. Дорожное происшествие случилось в четверг, 6 марта, на Херсонской улице. Об этом написал сайт «Петроград» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
По данным полицейских, мальчик из-за недосмотра сопровождающего его взрослого внезапно выбежал на проезжую часть. В результате ребенок попал под колеса автомобиля Renault.
Пострадавшего доставили в больницу. Врачи диагностировали маленькому пациенту травмы средней степени тяжести. Стражи порядка организовали проверку для выяснения всех обстоятельств ДТП.
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