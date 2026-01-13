Средства ПВО отразили атаку беспилотников в Таганроге

Силы противовоздушной обороны сработали в Ростовской области — отражают атаку на Таганрог. Об этом заявил в телеграм-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Силы ПВО прямо сейчас отражают воздушную атаку на Таганрог. Информация о пострадавших среди людей не поступала. Данные о последствиях на земле уточняются», — заявил он.

Слюсарь попросил местных жителей соблюдать предельную осторожность, выполнять указания чрезвычайных ведомств, не выходить на улицу и не подходить к окнам.

Вчера утром пресс-служба Минобороны сообщила, что средства ПВО сбили над Ростовской областью шесть украинских беспилотников. По словам Юрия Слюсаря, обошлось без пострадавших. БПЛА сбили в Каменске, Аксайском, Кашарском, Белокалитвинском и Миллеровском районах. Всего за вчерашнюю ночь над Россией уничтожили 13 дронов ВСУ.