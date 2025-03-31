Пять пассажиров маршрутки погибли после ДТП на трассе из Мариуполя

Пять человек погибли и еще шесть получили травмы в результате аварии с микроавтобусом на трассе из Мариуполя. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России в Донецкой Народной Республике.

Крупное ДТП произошло на участке трассы Р-280 Новороссия. Микроавтобус, перевозивший 11 пассажиров, столкнулся с дорожно-коммунальной техникой на дороге Мариуполь — Безыменное между поселками Широкино и Бердянское.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали 11 человек. Пятеро из них погибли, шесть получили травмы различной степени тяжести.

На данный момент сотрудники оперативных служб провели деблокировку двух погибших. На месте происшествия работают три единицы техники и семь специалистов МЧС, а также сотрудники полиции, которые устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Ранее смертельное ДТП с участием мотоцикла произошло на Западном обходе Ставрополя. Водитель байка, следуя на высокой скорости, протаранил кроссовер Haval, который двигался в попутном направлении. Иномарку отбросило на бордюр, где она перевернулась. Мотоциклист и его пассажирка погибли.