Водитель и пассажирка мотоцикла погибли в ДТП с иномаркой в Ставрополе
Смертельная авария с участием мотоцикла произошла на Западном обходе Ставрополя. Об этом сообщило ИА Stavropol.Media со ссылкой на Госавтоинспекцию края.
Согласно данным ведомства, водитель байка, следуя на высокой скорости, протаранил кроссовер Haval, который двигался в попутном направлении. Иномарку отбросило на бордюр, где она перевернулась.
Смертельные травмы получили мотоциклист и его пассажирка. Водитель машины, 42-летняя женщина, не пострадала, добавил «Сiбдепо».
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