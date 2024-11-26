Пять машин сгорели во дворе в Краснодаре из-за пьяного лихача

Пьяный водитель из Краснодара во дворе жилого дома протаранил препятствие, после чего его машина опрокинулась и загорелась. Огонь перекинулся на несколько припаркованных рядом автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба краевого главка МВД.

«Я услышала какой-то хлопок. Было больше похоже, как будто машина в машину врезалась, но я значения не придала. Потом еще какой-то, через какое-то время хлопок еще один услышала. И потом я решила выйти на балкон и посмотреть, где это. С одной стороны посмотрела — ничего не вижу, а с другой посмотрела — пожар, и уже машины горели», — рассказала 360.ru свидетельница происшествия.

Во время пожара никто не пострадал. Полиция проводит проверку.

Ранее ночью в Самаре сгорели дотла два автомобиля.