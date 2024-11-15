Огонь уничтожил два автомобиля минувшей ночью в Кировском районе Самары

Два транспортных средства сгорели дотла в Кировском районе Самары. Происшествие случилось в ночь на 15 ноября на Теннисной улице. Об этом пишет сайт «Волга Ньюс» со ссылкой на пресс-службу областного Управления МЧС России.

По опубликованным данным, сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 01:57 по местному времени. На вызов выехали девять спасателей и две единицы техники.

Спустя 15 минут пожарным удалось полностью ликвидировать пламя. Предварительно, обошлось без пострадавших. Сейчас сотрудники уполномоченных ведомств выясняют все обстоятельства случившегося.