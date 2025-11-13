Пять домов на побережье Туапсе получили повреждения во время атаки БЭК

Пять домов на берегу Туапсе повреждены после атаки украинских безэкипажных катеров. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края.

«В результате взрыва после уничтожения одного из надводных беспилотников в селе Вольное повреждено остекление пяти домовладений», — уточнили в оперштабе.

Никто из жителей не пострадал. Муниципальные комиссии скоро оценят ущерб, чтобы помочь жителям.

Силы ПВО за ночь сбили 130 беспилотников над Россией. Больше всего украинских дронов уничтожили над Курской и Белгородской областями — по 32 БПЛА. Над Воронежской областью сбили 20 беспилотников ВСУ. Над акваторией Черного моря и Крымом уничтожили 17 и семь дронов соответственно.

В Орле обломки сбитых украинских беспилотников упали на парковку рядом с жилыми домами, повредив несколько автомобилей. Также повреждено остекление балконов многоэтажек и частных домовладений.