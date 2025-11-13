Остекления домов и автомобили пострадали при налете дронов на Орел

Фрагменты сбитых украинских БПЛА рухнули на парковку около жилых домов в Орле и повредили несколько автомобилей. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор области Андрей Клычков.

Он уточнил, что из-за беспилотников повреждения также получили остекления балконов многоэтажек и частных домовладений. По его словам, обошлось без пострадавших.

«Вражеские атаки на Орловскую область продолжаются — в результате работы ПВО несколько объектов было уничтожено в воздухе, часть осколков попала на территорию жилого сектора», — отметил Клычков.

Глава региона также рассказал, что городские учреждения и объекты инфраструктуры работают в штатном режиме. К месту ЧП прибыли сотрудники МЧС и правоохранители.

Местные жители сообщили о как минимум десяти взрывах над городом. Некоторые сравнили яркие вспышки в небе на фоне работы ПВО со звездным дождем.