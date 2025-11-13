Силы ПВО за ночь сбили 130 дронов ВСУ над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 130 дронов ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В период с 23:00 по московскому времени 12 ноября до 8:00 13 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в оборонном ведомстве.

Больше всего украинских дронов уничтожили над Курской и Белгородской областями — по 32 БПЛА. Над Воронежской областью сбили 20 дронов ВСУ, над акваторией Черного моря и Крымом — 17 и семь беспилотников соответственно.

Силы ПВО также уничтожили над Орловской областью шесть дронов, над Краснодарским краем — пять, над Тамбовской областью — четыре, три — над Ростовской, два — над Брянской. Еще по одному украинскому беспилотники ликвидировали над Тульской и Московской областями.

Ранее в Липецкой области объявили режим воздушной опасности.