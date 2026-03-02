Аэропорт в Сочи возобновил работу

В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил пресс-секретарь агентства Артем Кореняко.

По его словам, ограничения были необходимы для обеспечения безопасности пассажиров и полетов.

В последнее время аэропорты приостанавливают работу из-за беспилотной опасности. Сегодня в результате атаки дронов ВСУ на Новороссийск пострадали три человека — две женщины и мужчина. Они находились в одном из частных домов, поврежденных фрагментами беспилотника.

В итоге пострадавших отправили в больницу. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь.

По данным Минобороны, в течение ночи 2 марта силы ПВО сбили более 170 украинских беспилотников над Россией. БПЛА ликвидировали над Черным морем, Краснодарским краем, Крымом, Азовским морем, Белгородской, Курской и Астраханской областями.