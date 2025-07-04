Пять человек спасли из пожара в девятиэтажке на северо-востоке Москвы

Утром 4 июля в Останкинском районе Москвы произошел пожар в девятиэтажном доме на улице Большой Марьинской. Об этом сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло в 10:42 по московскому времени. По словам очевидцев, с первого этажа многоэтажки стал валить белый дым. Двое детей кричали, что не могут выйти из квартиры, на окнах которой были решетки.

Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание. Полыхали личные вещи и мебель на площади в три квадратных метра.

Обошлось без пострадавших. С расположенных выше этажей сотрудники экстренных служб спасли пять человек.

Официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало.

Ранее стало известно, что в Тамбовской области подросток спас из пожара трехлетнего мальчика. Он разбил стекло, забрался в горящее помещение и вытащил ребенка.