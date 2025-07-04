Пять человек пострадали в Петербурге из-за непогоды

Пожарно-спасательные подразделения Санкт-Петербурга уже 211 раз выехали по адресам, чтобы помочь устранить последствия разгула стихии. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.

От непогоды пострадали пять человек, повреждения получили восемь машин. Спасатели распиливают упавшие деревья, а также укрепляют или демонтируют шаткие конструкции.

Жителям и гостям города рекомендовали соблюдать меры предосторожности и не выходить на улицу без особой необходимости.

Ранее верхушка дерева обрушилась прямо на прохожую в Александровском парке. По предварительным данным, женщина отделалась ссадинами и ушибами.

По мнению главного городского синоптика Александра Колесова, наводнения в Петербурге удалось избежать благодаря поднятой дамбе.