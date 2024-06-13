Заключенный и водитель автозака пострадали в ДТП с иномаркой в центре Москвы

Источник 360.ru: заключенный и водитель автозака пострадали в ДТП в Москве

Фото: РИА «Новости»

Заключенный и водитель автозака получили травмы в ДТП с Mercedes в Тверском районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Авария случилась на 1-й Тверской-Ямской улице. Оперативные службы получили информацию около 15:00. Источник отметил, что водитель автозака получил легкие травмы, заключенный — более серьезные. Его повезли в больницу.

В тот же день в Истре Mercedes-Benz вылетел на встречную полосу и врезался в Range Rover. По информации СМИ, в одной из иномарок мог находиться депутат Госдумы Алексей Езубов. Авария попала на видео.

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