Пять человек пострадали при обрушении трибун цирка в Самарской области

«Что-то треснуло. Все подумали: ну ладно, фиг с ним — а потом седьмой-восьмой ряд обвалило. Я перебрался на пятый, и передо мной все рухнуло, я еле перелез. После уже и девятый ряд обвалился», — рассказал один из них.

С другой стороны от манежа, по его словам, ряды прогнулись. Что стало причиной происшествия, пока не сообщается.

По данным Главного управления МЧС по области, пострадали пять человек, в том числе трое детей.

Ранее в Ульяновске серьезной травмой закончился для одного из слушателей поход на концерт группы «Стигмата». Охранник бара, где проходило мероприятие, ударил мужчину, заступившегося за жену, которую грубо выставили на улицу за попытку снять на телефон один из концертных номеров. Однако другой очевидец утверждает, что женщина бросалась к артистам, которые к этому моменту уже отправились в гримерку.