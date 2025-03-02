Охранник группы «Стигмата» избил зрителя на концерте в Ульяновске

Концерт группы «Стигмата» в ульяновском баре обернулся для одного из зрителей серьезной травмой после нападения охранника коллектива. Об этом сообщила супруга пострадавшего. Видео с кадрами из заведения и рассказом девушки опубликовал Telegram-канал «Треш Ульяновск».

Женщина пояснила, что охранник группы ударил мужа, который потерял сознание и при падении разбил голову о ступеньку. По ее словам, причиной конфликта стала попытка записать на видео выступление музыкантов.

Охранник увидел, что женщина снимает на телефон, оттолкнул ее и ушел в гримерку. Возмущенная зрительница отправилась за ним с требованием объяснений, но он схватил ее за волосы и силой вывел из бара.

Она вернулась за брошенным телефоном и пожаловалась на поведение охранника мужу, который пошел с ним разбираться, но в результате получил нокаутирующий удар,.

«Охранник этой группы ударил моего мужа, и его даже не задержали», — возмутилась зрительница.

В комментариях другой очевидец происшествия заявил, что девушка сама виновата. По его словам, она кидалась на артистов, когда те ушли со сцены, и пыталась прорваться в гримерку, куда ее не пустил охранник.

В конце февраля прошлого года выступавший в Сербии уехавший из России рэпер Алишер Моргенштерн* устроил публичную драку с нетрезвым блогером Юрием Хованским. Звезда YouTube вышел на сцену и начал матом оскорблять зрителей. Охранники пытались его утихомирить, но рэпер решил разобраться с Хованским сам и затеял драку.

*Алишер Моргенштерн признан в России иностранным агентом.