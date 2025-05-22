Пять человек погибли при пожаре в доме на Чукотке

На Чукотке в результате пожара в трехэтажном жилом доме в городе Анадырь погибли пять человек, 17 спасли. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Из них четверо госпитализированы с травмами. К сожалению, на месте обнаружены пятеро погибших», — уточнили в ведомстве.

В трехэтажном доме загорелась квартира на первом этаже. По предварительной информации, возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнем.

В МЧС уточнили, что пожар на 45 квадратных метрах потушили восемь специалистов и две единицы техники.

Ранее в Краснодарском крае загорелась квартира в одном из домов в Тихорецке. Погиб семилетний ребенок. Пожар, по предварительной информации, возник из-за короткого замыкания.