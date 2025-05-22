Семилетний мальчик стал жертвой пожара в Краснодарском крае

Пожар унес жизнь семилетнего ребенка в Тихорецке. Трагедия произошла в квартире одного из домов на улице Меньшикова. Об этом сообщил телеканал «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, площадь возгорания составила 25 квадратных метров. В ходе тушения специалисты обнаружили тело мальчика.

Предварительно, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания. В ликвидации пламени принимали участие 10 спасателей и три единицы техники.

Сотрудники районного Следственного комитета возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сейчас  стражи порядка выясняют все обстоятельства случившегося.

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