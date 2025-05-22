Семилетний мальчик стал жертвой пожара в Краснодарском крае

Пожар унес жизнь семилетнего ребенка в Тихорецке. Трагедия произошла в квартире одного из домов на улице Меньшикова. Об этом сообщил телеканал «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.