Пьяный россиянин в новогоднюю ночь разбил голову фельдшеру чемоданом с лекарствами

В Свердловской области пьяный местный житель напал на сотрудницу скорой помощи в ночь с 31 декабря на 1 января. Мужчина сначала приставал к фельдшеру, а потом ударил ее по голове, сообщил E1.ru врач Североуральской ЦРБ Алексей Паршуков.

Фельдшер выходила из подъезда с пациентом, когда ее заметил дебошир. Он стоял на улице в компании приятелей. Не получив реакции на приставания, мужчина отобрал у пострадавшей чемодан с медикаментами и им разбил ей голову.

«Знайте, если скорая задерживается, они не всегда оказывают помощь, а иногда становятся жертвами насилия», — подчеркнул Паршуков.

Подозреваемого задержали и поместили под стражу. Ему 27 лет, мужчину привлекали к уголовной ответственности девять раз.

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