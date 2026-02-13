Пьяный водитель в Кудрове повредил семь машин на парковке

В городе Кудрово нетрезвый водитель повредил семь автомобилей на парковке около жилого дома. В распоряжении 360.ru появилось видео с места ЧП.

По данным источника 360.ru, владельцы пострадавших авто задержали неадеквата на месте и вызвали правоохранительные органы. Информация о пострадавших не поступала, подробности ЧП уточняются.

Ранее пьяный водитель в Кирове на Mitsubishi ASX устроил массовую аварию на парковке на улице Щорса. Он не справился с управлением и врезался в несколько машин. Больше остальных досталось УАЗу «Патриоту», который после сильного удара перелетел через бордюр, выехал на тротуар и врезался в Suzuki и «Ниву».