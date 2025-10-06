Пьяный водитель в Балашихе протаранил забор частного дома и перевернулся

Пьяный водитель автомобиля Kaiyi в Балашихе на высокой скорости въехал во двор частного дома и перевернулся. Об этом сообщил 360.ru очевидец происшествия.

По его словам, в салоне были и другие пассажиры, тоже нетрезвые. Одна из женщин получила травмы.

Что непосредственно привело к аварии, пока неизвестно. Госавтоинспекция официально не комментировала произошедшее.

Ранее на Большой Серпуховской улице в Москве автомобиль скорой помощи столкнулся с военным автобусом и опрокинулся на правый бок. По предварительным данным, пострадал водитель медицинской машины. На помощь пришли в том числе и военнослужащие из автобуса.