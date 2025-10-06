Скорая помощь попала в аварию с военным автобусом в Москве

Источник 360.ru: скорая перевернулась после ДТП с военным автобусом в Москве

В центре Москвы 6 октября военный автобус попал в аварию с машиной скорой, медицинский автомобиль перевернулся на бок. Об этом 360.ru рассказала очевидица происшествия.

ДТП произошло в районе дома 31 по Большой Серпуховской улице. По предварительным данным, помощь потребовалась водителю скорой.

«Я слышала звук, словно что-то упало, выглянула в окно. Скорая лежала на боку, к ней сразу подбежала куча народа. Из автобуса вышли военные, начали помогать, открыли дверь. Оттуда вышли две женщины и мужчина — медперсонал. Не знаю, есть ли внутри пациент», — поделилась очевидица.

По ее словам, на место аварии также прибыли четыре скорые, реанимация, пожарная машина, полиция и еще один военный автобус.

«Думаю, ничего ужасного не случилось. Никого из салона скорой не вытащили, мне кажется, никто не пострадал», — заключила она.

В июне два человека погибли в ДТП с военным грузовиком в Подмосковье.