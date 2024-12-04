Пьяный помощник депутата из Забайкалья устроил дебош на борту самолета

Помощник депутата Госдумы Андрея Гурулева из Забайкальского края Адам Ислуев устроил пьяный дебош на борту самолета, планировавшего вылет из Москвы в Читу. Госслужащий вступил в перепалку с пассажирами и ударил сотрудника авиакомпании. Кадры попали в распоряжение 360.ru.

Судя по видео, Ислуев поднялся на борт самолета в алкогольном опьянении. На это обратил внимание один из пассажиров, после чего помощник депутата стал ему грубить и высказываться в его адрес нецензурными словами.

Когда к конфликту подключились члены экипажа, Ислуев продолжал кричать и угрожать. Позже дебошир ударил одного из сотрудников авиакомпании. В итоге помощника депутата сняли с рейса и привлекли к административной ответственности, сообщил источник 360.ru.

В комментарии изданию Chita.ru депутат Госдумы Андрей Гурулев сообщил об увольнении своего помощника в Забайкальском крае. Также он извинился «перед всеми, кому были причинены неудобства».

Ранее актер театра и кино Евгений Воловенко устроил дебош во время полета из Москвы в Хабаровск. Он требовал, чтобы ему разрешили курить на борту самолета.