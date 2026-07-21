Пьяный полуодетый мужчина выпал из окна подъезда в Уфе

В Уфе пьяный мужчина выпрыгнул из окна подъезда, он получил травму ноги. Об этом сообщил 360.ru отдел информации и общественных связей МВД по Республике Башкортостан. Также в распоряжении редакции оказались кадры с камеры видеонаблюдения.

Голый по пояс тридцатилетний житель многоэтажки на улице Рыльского в состоянии алкогольного опьянения упал из окна своего подъезда. На видео после падения он встал и ушел. Однако позже пострадавшего доставили в больницу с травмой ноги.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего для принятия законного решения.

Ранее в Ставрополе нетрезвый мужчина открыл стрельбу из газового пистолета у ларька с выпечкой. Он пролез без очереди и обиделся на замечания в свой адрес.