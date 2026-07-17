«Хочу знать, кого я буду хоронить». Пьяный хам расстрелял очередь в Ставрополе

Открывшего огонь по очереди в ларек с пирогами начала искать полиция Ставрополя

Пролезший без очереди в ларек с выпечкой нетрезвый мужчина получил отпор от других покупателей и открыл стрельбу из газового пистолета по своим обидчикам. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На кадрах видно, как мужчина с бородой забирает из ларька купленную выпечку, складывает ее в пакет и кидает реплику стоящему в очереди молодому человеку, который ему что-то отвечает. Бородач разворачивается и уходит, но в какой-то момент поворачивается обратно уже с пистолетом и начинает прицельно стрелять по стоящим у ларька людям.

Пострадавший рассказал 360.ru, что врачи диагностировали у него ожог глаза первой степени.

«Также пострадала моя супруга, потому что выстрелы производились и в нее, а еще за нами стояла женщина и я так понимаю, что она тоже пострадала, но она быстро ушла», — сказал он.

Мужчина добавил, что бородач с самого начала повел себя по-хамски, когда пролез без очереди и попросил работника ларька продать ему чебуреки.

«Когда я ему сказал, что здесь люди стоят в очереди, он сначала сказал „остынь“, а потом спросил мое имя. Когда я ему ответил, что это не важно, он пояснил: „Мне нужно знать твое имя. Я хочу знать, кого я буду хоронить“», — поделился он.

Собеседник 360.ru добавил, что после этого бородач ушел, но внезапно вернулся, несколько раз выстрелил в людей и после скрылся.

«От него хорошо разило спиртным. А неподалеку есть магазин, где продают алкоголь. Я попросил знакомого проверить записи камер и мужчина там был и совершал покупки», — добавил он.

В пресс-службе краевого главка МВД сообщили 360.ru, что получили заявление о конфликте со стрельбой около одной из торговых точек питания Ставрополя. Правоохранители начали проверку и опрос свидетелей.

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