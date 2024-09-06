Пьяный эстонский спасатель пытался уплыть на катере в Россию

Сотрудника спасательного департамента Эстонии задержали, когда он пьяный на катере пытался уплыть в Россию. Подробности сообщило издание Delfi .

По его данным, судно, незаконно вышедшее в российские территориальные воды, нашли накануне на озере Ляммиярв. Эстонский пограничник сообщил экипажу катера об ошибке, после чего тот развернулся и причалил обратно к берегу.

На водителя катера составили протокол из-за того, что он управлял судном в нетрезвом виде и незаконно пересек границу. В спасательном департаменте уточнили, что работник был не при исполнении.

Ранее пограничная служба Финляндии задержала троих французов, которые во время прогулки незаконно пересекли границу с Россией. Расследование произошедшего ведут обе страны.