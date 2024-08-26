Французы во время прогулки по Финляндии на несколько минут пересекли границу с Россией

Погранслужба Финляндии задержала французов, которые ушли на прогулку в Россию

В финской провинции Южная Карелия задержали трех французов, которые незаконно пересекли границу с Россией. Им грозит штраф, сообщила погранслужба Финляндии .

Житель общины Париккала заметил чужаков вечером 24 августа. Три человека пересекли границу с Россией, пробыли в соседней стране несколько минут, затем вернулись в Финляндию. Пограничник задержал их с поличным.

Нарушителями оказались граждане Франции. Они заявили, что приехали в Париккалу посмотреть на деревья и птиц, а границу перешли из любопытства вопреки многочисленным табличкам с предупреждениями.

Финские пограничники начали совместное расследование с коллегами из Выборгского района Ленинградской области. Прокуратура в Финляндии потребовала наказать иностранцев штрафом.

В 2023 году Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. «Известия» сообщили, что в июне власти возобновили судоходство по Сайменскому каналу.