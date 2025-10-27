Пьяная мать в Магадане выгнала 11-летнего сына без обуви на улицу

Нетрезвая мать в Магадане выгнала 11-летнего сына без обуви на улицу

Нетрезвая мать в Магадане выгнала босого 11-летнего сына на улицу. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления УМВД.

«В дежурную часть позвонила женщина, которая сообщила, что из квартиры дома на улице Гагарина выбежал заплаканный босой ребенок и попросил помощи», — заявили в ведомстве.

По данным УМВД, мама 11-летнего мальчика была пьяной. В квартире также находился второй пятимесячный сын. Правоохранители и инспекторы по делам несовершеннолетних забрали детей.

Младенца отправили в Дом малютки, а старшего брата — в Дом ребенка. Против женщины составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей. Материалы передадут в комиссию по делам несовершеннолетних.

