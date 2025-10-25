Пятилетняя девочка выбросила младенца из окна в Татарстане

Mash: в Татарстане девочка сбросила младенца с четвертого этажа, он погиб

В татарстанском поселке Васильево пятилетняя девочка выбросила младенца из окна четвертого этажа жилого дома. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Iptash .

Тело ребенка обнаружили под окнами дома на Стахановской улице Зеленодольского района. По словам очевидцев, выброшенного младенца спасти не удалось.

По предварительным данным, четырехлетняя девочка выкинула из окна свою новорожденную сестру. Дети были дома одни: отец находился на работе, а мать вышла на улицу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мальчик вывалился с пятого этажа дома на Изюмской улице в Южном Бутове. Трехлетний ребенок, находясь один в подъезде, поднялся на стол и дотянулся до окна. После падения он получил смертельные травмы.