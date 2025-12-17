Питон напал на хозяина посреди улицы на Тайване

На Тайване на мужчину набросилась собственная змея. Нападение произошло во время прогулки, сообщил Taiwan SETNEWS.

Тайванец вышел из дома, прихватив своего питона и положив его на шею. Посреди улицы питомец неожиданно укусил хозяина и сбежал. Причины, спровоцировавшие змею, неизвестны.

Пострадавшего осмотрели врачи. Рана оказалась неопасной, мужчину отпустили.

Ранее в Малайзии гигантский питон проломил потолок в доме учительницы. Рептилию весом в 60 килограммов обнаружила ее 15-летняя дочь. Прибывшие на место офицеры обнаружили питона, длина которого составляла около пяти метров.

Ранее в Таиланде пятиметровый питон напугал российского туриста, когда забрался на его виллу. Мужчину очень удивили размеры незваного гостя.