Пятиметровый питон забрался на виллу россиянина в Таиланде

В Таиланде на виллу туриста из России забрался пятиметровый питон. Рептилию сняли на видео. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Житель Петербурга рассказал, что в районе Пангана несколько раз видели огромную змею. Туристы там стали передвигаться с опаской, а у местных жителей уже пропало несколько кошек.

Россиянин снял на камеру незваного гостя, появившегося на его террасе. Размеры питона его удивили. Мужчина отметил, что не ждал такого соседа.

«Меня и сколопендра жалила, и скат, и скорпионы приползали. Змей разных видел, но чтобы вот так на моей террасе появился питон четырех-пяти метров или даже больше, такое впервые», — признался мужчина.

По его словам, теперь он стал более осторожным в темноте.

Ранее во Флориде питона стошнило целой тушей оленя.