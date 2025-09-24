Пятиметровый питон забрался на виллу россиянина в Таиланде
В Таиланде на виллу туриста из России забрался пятиметровый питон. Рептилию сняли на видео. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Житель Петербурга рассказал, что в районе Пангана несколько раз видели огромную змею. Туристы там стали передвигаться с опаской, а у местных жителей уже пропало несколько кошек.
Россиянин снял на камеру незваного гостя, появившегося на его террасе. Размеры питона его удивили. Мужчина отметил, что не ждал такого соседа.
«Меня и сколопендра жалила, и скат, и скорпионы приползали. Змей разных видел, но чтобы вот так на моей террасе появился питон четырех-пяти метров или даже больше, такое впервые», — признался мужчина.
По его словам, теперь он стал более осторожным в темноте.
Ранее во Флориде питона стошнило целой тушей оленя.