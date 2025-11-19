Пятиметровый питон весом 60 кг проломил потолок в жилом доме в Малайзии

В Малайзии гигантский питон весом 60 килограммов проломил потолок в доме учительницы. Рептилию обнаружила ее 15-летняя дочь, сообщило издание Sinar Daily .

Девочка вернулась из школы и заметила поврежденный потолок в ванной комнате. Когда ее мать пришла с работы, то заметила в образовавшейся в стене дыре какой-то блеск. Это оказалась огромная змея.

Учительница вызвала спасателей. На место прибыли офицеры Малайзийских сил гражданской обороны, которые удивились размерам рептилии. Питон оказался длиной около пяти метров. Педагог даже сравнила ее с анакондой.

Предполагается, что змея проникла в дом из прилегающего сада через открытую дверь. Хозяйке пришлось тщательно убраться, чтобы избавиться от сильного змеиного запаха.

Ранее в Таиланде пятиметровый питон забрался на виллу российского туриста.