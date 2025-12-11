Питбуль набросился на женщину с чихуахуа в Кирове

В Кирове питбуль набросился на женщину с маленьким чихуахуа. Момент происшествия засняли камеры, запись оказалась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что из подъезда вышли две девочки с питбулем на поводке. Собака сорвалась и напала на женщину с маленькой собачкой.

Дети пытались оттащить пса. Женщина схватила чихуахуа на руки и забежала в подъезд. Затем к ней приехала скорая.

В результате нападения она получила укусы. Ее питомец не выжил.

Ранее в Ставрополе питбули набросились на 10-летнего мальчика. Животные разодрали руки и голову ребенка. Прохожему удалось отогнать псов лопатой. На место тут же прибыли сотрудники скорой помощи, полиции и МЧС. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.