Питбайкер и велосипедист погибли при столкновении в Тверской области
В Тверской области при столкновении питбайка и велосипеда погибли 18-летний молодой человек и 70-летний мужчина. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
«По предварительной информации, 27 августа 2026 года 18-летний юноша, управляя питбайком на улице Почтовой села Дмитрова Гора Конаковского муниципального округа, совершил столкновение с велосипедистом», — уточнили в надзорном ведомстве.
Конаковская межрайонная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего. Руководитель надзорного ведомства Сергей Ершов прибыл на место ДТП.
Ранее во Владимирской области 15-летний питбайкер на большой скорости насмерть сбил бывшего музыканта группы «Цветы» Владислава Петровского, который переезжал дорогу на велосипеде.