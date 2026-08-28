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    Питбайкер и велосипедист погибли при столкновении в Тверской области

    Канал в «Максе» прокуратуры Тверской области
    Фото: Канал в «Максе» прокуратуры Тверской области

    В Тверской области при столкновении питбайка и велосипеда погибли 18-летний молодой человек и 70-летний мужчина. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

    «По предварительной информации, 27 августа 2026 года 18-летний юноша, управляя питбайком на улице Почтовой села Дмитрова Гора Конаковского муниципального округа, совершил столкновение с велосипедистом», — уточнили в надзорном ведомстве.

    Конаковская межрайонная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего. Руководитель надзорного ведомства Сергей Ершов прибыл на место ДТП.

    Ранее во Владимирской области 15-летний питбайкер на большой скорости насмерть сбил бывшего музыканта группы «Цветы» Владислава Петровского, который переезжал дорогу на велосипеде.