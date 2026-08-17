Во Владимирской области 15-летний подросток на питбайке насмерть сбил экс-музыканта группы «Цветы» Владислава Петровского. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ .

ДТП произошло в Петушинском районе, когда Петровский переезжал дорогу на велосипеде. В него на незарегистрированном питбайке на большой скорости врезался школьник, у которого не было прав.

Супруга погибшего рассказала, что Петровского пытались реанимировать до приезда скорой, но спасти его не удалось. Родственники подростка пытались связаться с семьей погибшего, но те пока не готовы к диалогу.

Петровский работал клавишником и аранжировщиком в группе Стаса Намина «Цветы», а в 1990-х выступал в коллективе Александра Лосева. Ему было 74 года.

Ранее в Ломоносове 17-летний подросток попал в реанимацию после серьезной аварии на питбайке. У подростка также не было прав на управление ТС.