Пистолетные гильзы обнаружили у спортивной площадки в Новой Москве

Возле спортивной площадки в деревне Ивановское в Новой Москве обнаружили 13 пистолетных гильз. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.
Откуда они там взялись, точно неизвестно, но один из местных жителей записал видео, на котором около пяти часов утра слышны звуки, похожие на выстрелы. Других подробностей происшествия пока нет.
Ранее в деревне Кузовлево благодаря бобрам нашли неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны. Из-за построенной плотины русло реки Чернички изменило течение, и на дне стало видно опасную находку. Прибывшие на место специалисты увезли боеприпас.
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