Снаряд времен ВОВ обнаружили в Москве благодаря бобрам

Источник 360.ru: в Москве бобры построили плотину и помогли найти снаряд ВОВ

Бобры помогли найти снаряд времен Великой Отечественной войны в районе деревни Кузовлево в Троицком округе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Животные построили плотину на речке, из-за чего русло оголилось. Там и обнаружили боеприпас. На место выехали экстренные службы.

«Спасатели не могут найти, едем показать, где снаряд. <…> Бобер построил плотину, речка русла поменялась и дно оголилось. Снаряд не взорвавшийся», — рассказала 360.ru очевидица Анна, которая нашла боеприпас.

В конце января снаряд времен ВОВ обнаружили на пустыре в районе Раменки. На место приехали саперы и полицейские. Пустырь оцепили.