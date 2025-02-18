Снаряд времен ВОВ обнаружили в Москве благодаря бобрам

Бобры помогли найти снаряд времен Великой Отечественной войны в районе деревни Кузовлево в Троицком округе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.
Животные построили плотину на речке, из-за чего русло оголилось. Там и обнаружили боеприпас. На место выехали экстренные службы.
«Спасатели не могут найти, едем показать, где снаряд. <…> Бобер построил плотину, речка русла поменялась и дно оголилось. Снаряд не взорвавшийся», — рассказала 360.ru очевидица Анна, которая нашла боеприпас.
В конце января снаряд времен ВОВ обнаружили на пустыре в районе Раменки. На место приехали саперы и полицейские. Пустырь оцепили.
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